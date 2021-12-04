CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HAYRİYE ALKUTAY'IN ANNESİNE TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Hayriye Alkutay'ın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.Katilin hakettiği cezayı alacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur olayda Hayriye Alkutay'ın yaralanan iki erkek kardeşine de şifa temennisinde bulundu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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