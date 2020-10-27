Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'daki terör eylemiyle ilgili açıklama Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'daki terör eylemiyle ilgili açıklama Açıklaması

27.10.2020 00:21 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'daki terör eylemiyle ilgili açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki terör eylemine ilişkin, "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki terör eylemine ilişkin, "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Twitter'da paylaştığı mesajında, Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerini tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun. Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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