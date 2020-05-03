Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastane projeleri paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanenin yapımının hızla devam ettiğini, projeleri en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacaklarını bildirdi.