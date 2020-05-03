Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastane projeleri paylaşımı
03.05.2020 13:21 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanenin yapımının hızla devam ettiğini, projeleri en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacaklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanenin yapımının hızla devam ettiğini, projeleri en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacaklarını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com