Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anlamlı Ziyaret

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

ERDOĞAN, BEYLÜKDÜZÜ'NE HASTA ZİYARETİNDE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 18.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beylikdüzü'ne geçti.

Erdoğan, Beylikdüzü'nde bulunan özel bir hastanede tedavi gören 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı ziyaret etti. Erdoğan Balcı'nın elini öperek geçmiş olsun dileklerinde bulundu..