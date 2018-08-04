Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bağcılar Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören bir hastayı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki programının ardından İstanbul'a geldi. Bağcılar'da bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne giden Erdoğan, burada tedavi gören bir hastayı ziyaret etti. Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı. Ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.