Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü'ne ilişkin paylaşım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü'ne ilişkin paylaşım
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilen Hasankeyf-2 Köprüsü'yle ilgili paylaşımda bulundu.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilen Hasankeyf-2 Köprüsü'yle ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hasankeyf-2 Köprüsü'nün şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, "Ulaştırmada Cumhuriyet Tarihimizin Rekorlarını Kırdık" başlığıyla Hasankeyf-2 Köprüsü'ne ilişkin bilgilerin bulunduğu bir infografiye de yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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