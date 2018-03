Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Celal Güzel Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Celal Güzel ile ilgili,"Tüm özgürlükler meselesinde her zaman özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı. Sadece 28 Şubat değil, ondan sonraki 15 Temmuz'da da ortaya çıktı ve dik durdu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün hayatını kaybeden eski bakan Hasan Celal Güzel için TBMM'de düzenlenen törenden sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Celal Güzel'in Türkiye'de nadide yetişmiş, devlet, siyaset, irfan insanlarından bir tanesi olduğunu söyleyerek, "Siyaset dünyamızda hakikaten sözü eğerek bükerek değil tam manasıyla dosdoğru söylemeye gayret eden vatansever, milliyet perver, bu uğurda her şeyini vermeye hazır olan bir insandı. Nitekim Türkiye'deki o değişim, dönüşüm dönemlerinden en önemli isimlerinden olan Turgut beyle çıktığı yolda çok farklı yükler üstlendi ve onu da başarıyla yerine getirdi. Gerek Bakanlık dönemleri bunun bir ifadesiyle, gerek hizmet dönemi bunun ifadesiydi. Uzun yıllardır dostluğumuz var. Abi mesafesinde onunla değerlendirmelerimizi yapardık, her zaman istişarelerimiz olurdu. Rabbim mekanını cennet kılsın. Tüm ailesinin, milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Güzel'in 28 Şubat'ta dik duruşuyla tanındığını hatırlatan gazeteciye Erdoğan, "O sadece 28 Şubat değil, her zaman bu ülkede mazlum, mağdurlar varsa, Hasan Celal abimiz her zaman onların yanında yer salmıştır. Bu 28 Şubatta da böyle oldu, baş örtüsü meselesinde de öyle oldu. Tüm özgürlükler meselesinde her zaman özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı. Bundan dolayı bu konudaki 28 Şubat değil, ondan sonraki 15 Temmuz'da da ortaya çıktı ve dik durdu" dedi. - ANKARA