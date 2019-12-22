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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı mesajında, "82 milyonun tüm fertlerini bir arada barış içinde yaşatan hoşgörü ikliminin ırkçı, ayrımcı ve aşırıcı gruplar tarafından zehirlenmesine izin vermedik.

22.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı mesajında, "82 milyonun tüm fertlerini bir arada barış içinde yaşatan hoşgörü ikliminin ırkçı, ayrımcı ve aşırıcı gruplar tarafından zehirlenmesine izin vermedik." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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