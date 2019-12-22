Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

22.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı mesajında, "82 milyonun tüm fertlerini bir arada barış içinde yaşatan hoşgörü ikliminin ırkçı, ayrımcı ve aşırıcı gruplar tarafından zehirlenmesine izin vermedik." dedi.