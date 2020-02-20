Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanau'daki silahlı saldırı için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanau'daki silahlı saldırı için başsağlığı mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

20.02.2020 20:45 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanau'daki silahlı saldırı için başsağlığı mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'nın kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Erdoğan, saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." İfadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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