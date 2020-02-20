Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanau'daki silahlı saldırı için başsağlığı mesajı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
20.02.2020 20:45 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:45
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Erdoğan, saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." İfadelerini kullandı.- İstanbul
Kaynak: DHA