Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanau'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
20.02.2020 20:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:34
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Erdoğan, saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA