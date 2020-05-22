CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HALİÇ PAYLAŞIMI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HALİÇ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç ile ilgili 26 yıl önceki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç'te çekilmiş olan 26 yıl önceki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HALİÇ PAYLAŞIMI
22.05.2020 22:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç ile ilgili 26 yıl önceki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç'te çekilmiş olan 26 yıl önceki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaşımında, "Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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