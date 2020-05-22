CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HALİÇ PAYLAŞIMI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç ile ilgili 26 yıl önceki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç'te çekilmiş olan 26 yıl önceki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç ile ilgili 26 yıl önceki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç'te çekilmiş olan 26 yıl önceki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaşımında, "Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA