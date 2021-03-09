Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Hahambaşı Kohen'e taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Hahambaşı Kohen'e taziye telefonu

09.03.2021 19:42 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Hahambaşı Kohen'e taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı Erol Kohen'i arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı Erol Kohen'i arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı Erol Kohen'i telefonla arayarak, annesi Beki Kohen'in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Haber:  ANKARA,

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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