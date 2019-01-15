Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenli Bölge Yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz TOKİ olarak bu işin içine girebiliriz ama bu konuda koalisyon güçleri, başta Amerika olmak üzere lojistik olarak maddi destekleri de bize verirlerse bu insanların güvenliğini de koruma kaydı ile böyle bir güvenli bölgeyi halletmiş oluruz" dedi.

AK Parti grup toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, Meclis Başkanının istifasına gerek olmadığı, seçim yasakları başlayınca birisine vekalet verebileceği yönündeki önerisine, "Ben de arkadaşlarımla onu bir değerlendirmem lazım. O saatte yurt dışı görüşmelerim vardı izleyemedim, arkadaşlarımla değerlendirmesini yapmadan bir şey söylemem doğru değil" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile muhtemelen Ocak ayının 23'ünde Rusya'da görüşeceğini söyledi.

"Güvenli bölge noktasında atılmış ciddi bir adım yok"

Parti grup toplantısında yaptığı güvenli bölge açıklamasına ilişkin soruya cevap veren Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde, Obama'nın başkanlığı döneminde güvenli bölge konusunu gündeme getirmiştim. 'Mülteciler için orada bir yapılanmaya gidelim. Burada biz Amerika'dan lojistik destek bekleriz' demiştim. Ne yazık ki, Obama bu konuda gerekli adımları atmadı, olumlu baktı, 'güzel bir teklif' dedi ama atmadı. Sayın Obama'nın bu yaklaşımı ki, 30 kilometre derinliktir, üzerinde tüm ilgili arkadaşlarımızın konuşabileceği, benim de olumlu baktığım bir konudur. Bu konu üzerinde çalışılabilir, hatta bu 20 mil daha da uzatılabilir, bu bölgede böyle bir adım atılabilir. Biz TOKİ olarak bu işin içine girebiliriz ama bu konuda koalisyon güçleri, başta Amerika olmak üzere lojistik olarak maddi destekleri de bize verirlerse bu insanların güvenliğini de koruma kaydı ile böyle bir güvenli bölgeyi halletmiş oluruz. Göçü de tamamıyla engeller. 500'er metrekarelik bahçeleri olan, onların örf ve adetine dokunduğu şekilde konutlar yapılabilir, etrafında bahçesi olur, onlar için yeni bir hayat başlayabilir. Böyle bir şey yapılabilirse bu süreci çok daha ciddi manada rahatlatacaktır. Bu konuyu ben Sayın Merkel'e da açmıştım, olumlu bakmıştı. Hatta o zaman Suudi Arabistan Veliaht Prensine de açmıştım, olumlu bakmıştı. Sonra maalesef hiçbirinden bu konuda ciddi bir destek gelmedi, hepsi lafta kaldı. Şu anda bizler çadır kentlerde, konteyner kentlerde bu süreci devam ettiriyoruz. Güvenli bölge noktasında atılmış ciddi bir adım yok" diye konuştu.

"YPG böyle bir projenin içinde yer alabilir mi? Onlar terörist. Biz kalkıp da güvenli bölgeyi teröristlere terk edebilir miyiz? Şu anda DEAŞ'ın durumu neyse YPG-PYD de aynıdır. Onların akıbeti neyse, onların akıbeti de öyle olmalı" açıklamasında bulunan Erdoğan, ilgili birimlerin terör örgütlerine karşı ne gibi tedbirler alınması gerektiği konusunda çalıştıklarını ve ona göre adımların atılacağını söyledi. Erdoğan, "Güvenli bölge dediğimiz zaman bütün bu bölgeyi terör örgütlerinden temizleyeceksin" dedi.

Güvenli bölgede havada ABD, karada Türkiye'nin olacağı yönündeki önerisinin şu anda geçerli olup olmadığının sorulması üzerine Erdoğan, "Bu değişebilir. Bu benim o zamanki fikrim. Üzerinde tekrar değerlendirme yaparız. O günden bu güne çok şeyler değişti. Bunun üzerinde çalışmaları yaparız. Kara gücü derken 20 bini aşkın tır Amerika tarafından buraya getirildi, bunlar nasıl değerlendirilir, bunların hepsini konuşmak suretiyle bir karara varırız. Onları rahatlıkla aşarız, bütün mesele önce güvenli bölge diyorsak bunun nasılı, niçini, nedeni bütün bunların üzerinde durmak" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin operasyon konusunda destek verdiği ve bir geri adım söz konusu olup olmadığı sorusuna cevap veren Erdoğan, "Şu andaki şartlar içinde biz yolumuza devam ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA