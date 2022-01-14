Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Grizu-263A cep uydusu' paylaşımı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX Falcon roketi ile bugün uzaya gönderilen Grizu-263A cep uydusuyla ilgili "Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum" dedi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX Falcon roketi ile bugün uzaya gönderilen Grizu-263A cep uydusuyla ilgili " Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün uzaya fırlatılan Grizu-263A cep uydusuyla ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1'inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kaydetti.
Haber: ANKARA,
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