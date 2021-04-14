Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "GÖKTUĞ projesinde geliştirilen görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" patlaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "GÖKTUĞ projesinde geliştirilen görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" patlaşımı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "GÖKTUĞ projesinde geliştirilen görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" patlaşımı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı