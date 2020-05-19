Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle ilgili paylaşım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından gençlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle ilgili paylaşım
19.05.2020 19:30 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından gençlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan gençlerle ilgili paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirttiği paylaşımında, "Gençlerimizi sadece istiklal ve istikbal mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz. Spordan sanata, bilimden siyasete kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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