Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı paylaşımla gençlere mesaj vererek, "Gençler, arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı paylaşımla gençlere mesaj vererek, "Gençler, arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yer aldığı videoda mesaj vererek, "Gençler, arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan videoyu, "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var" notuyla paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA