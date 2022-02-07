Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Gül'e teşekkür - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Gül'e teşekkür

AA, Andaç Hongur Erpehlivan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Gül'e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Güncel

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