Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Kazımi'ye teşekkür
AA, Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak Başbakanı Sayın Kazımi'ye geçmiş olsun dilekleri için çok teşekkür ediyor, tüm Iraklı kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.
AA / Kaan Bozdoğan - Güncel