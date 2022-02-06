Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Etiyopya Başbakanı'na teşekkür - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Etiyopya Başbakanı'na teşekkür

AA, Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Başkan, nazik mesajınız için şahsım ve eşim adına şükranlarımı sunarım. Etiyopya halkına en içten selamlarımızla." ifadesini kullandı.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

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