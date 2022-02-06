Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunanlara teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunan kamu yöneticilerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin dört bir yanında görev yapan belediye başkanlarımıza, valilerimize, kaymakamlarımıza, muhtarlarımıza iletmiş oldukları 'geçmiş olsun' mesajlarından dolayı eşim Emine Hanım ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.