Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan liderlere teşekkür - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan liderlere teşekkür

AA, Andaç Hongur Erpehlivan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunan siyasi parti liderlerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunan siyasi parti liderlerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'e, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Güncel

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