Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Tatar'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok değerli dostum Ersin Bey, 'geçmiş olsun' temennileriniz için eşim Emine Hanım ve şahsım adına çok teşekkür ediyor, sizlere, ailenize ve tüm Kıbrıs Türk halkına en derin muhabbetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Sağ olun…" ifadelerine yer verdi.