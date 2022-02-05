Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Devlet Bahçeli'ye teşekkür - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Devlet Bahçeli'ye teşekkür

AA, Sefa Mutlu - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisini arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisini arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostum Devlet Bahçeli Beyefendi telefonla arayarak, şahsıma ve eşime 'geçmiş olsun' temennilerini iletti. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Sefa Mutlu - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı, Politika, Haber

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