Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Meral Akşener'e teşekkür - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Meral Akşener'e teşekkür

AA, Sefa Mutlu - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meral Hanım, eşim Emine Hanım'la birlikte iyi temennileriniz için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Sefa Mutlu - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Haber

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