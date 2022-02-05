Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası sosyal medyada kendisine ve eşine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan CHP Genel Başkanı...
AA, Semra Orkan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası sosyal medyada kendisine ve eşine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası sosyal medyada kendisine ve eşine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.
AA / Semra Orkan - Güncel