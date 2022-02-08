Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Burhan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla kendisi ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığınca görüşmeye ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın Abdülfettah El Burhan'a 'geçmiş olsun' temennileri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.