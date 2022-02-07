Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Berdimuhammedov'a teşekkür - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Berdimuhammedov'a teşekkür

AA, Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede, Berdimuhammedov'un kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu belirtti.

Erdoğan ayrıca, "Değerli dostum Berdimuhammedov'a geçmiş olsun temennilerinden ötürü şükranlarımı ifade ediyor, Türkmenistanlı tüm kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum." ifadesini kullandı.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

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