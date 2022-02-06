Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Alvi'ye teşekkür - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Alvi'ye teşekkür

AA, Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli dostum Alvi, sizin ve kıymetli eşinizin güzel temennileri için eşim Emine Hanım ile birlikte çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin nezdinde kardeş Pakistan halkına sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

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