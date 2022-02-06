Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Vucic'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostum Vucic, mesajınız için hem şahsım hem eşim müteşekkiriz. Sizler nezdinde Sırbistan halkına selamlarımızı gönderiyoruz." ifadelerine yer verdi.