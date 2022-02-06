Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Vucic'e teşekkür - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Vucic'e teşekkür

AA, Kaan Bozdoğan - Güncel
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostum Vucic, mesajınız için hem şahsım hem eşim müteşekkiriz. Sizler nezdinde Sırbistan halkına selamlarımızı gönderiyoruz." ifadelerine yer verdi.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

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