Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Osmani'ye teşekkür - Haberler
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Osmani'ye teşekkür

AA, Kaan Bozdoğan - Güncel
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Başkan, eşim ve ben iyi dilekleriniz için size çok teşekkür ediyor, Kosova'nın dost ve kardeş insanlarını huzurunda selamlıyoruz. Teşekkürler." ifadelerine yer verdi.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

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