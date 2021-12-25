Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin paylaşım Açıklaması

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisinin en ideal şekilde yapılacağını, süreci hassasiyetle takip edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te bir köpeğin saldırısı sonucu ağır şekilde yaralanan Asiye kızımızı dün gece ambulans uçakla, alanında hem ülkemizde hem de dünyada parmakla gösterilen doktorlarımızın olduğu Antalya Üniversitesine naklettik. İnşallah tedavisini en ideal şekilde yapacağız. Asiye yavrumuzun bu menfur hadise sonrası işten çıkarılan babasını da çok daha iyi bir yerde çalışmak üzere sevk ediyoruz. Süreci hassasiyetle takip edeceğiz."

Sahipsiz hayvanların sokaklardan alınarak temiz ve güvenli ortamlara taşınmasını önemli bir hizmet olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "Tüm belediyelerimize hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet