Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Klübü Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Burak Elmas ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Elmas'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Klübü Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Burak Elmas ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Elmas'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Burak Elmas'ı tebrik etti ve kendisine başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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