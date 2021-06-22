Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Klübü Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Burak Elmas ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Elmas'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Klübü Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Burak Elmas ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Elmas'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Burak Elmas'ı tebrik etti ve kendisine başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı