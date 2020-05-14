CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GALATASARAY BAŞKANI CENGİZ'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU Gülseli KENARLI İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gülseli KENARLI İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bilgi alarak en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunarak Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: DHA