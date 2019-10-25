Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız dergiye dava

25.10.2019 11:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Yurt dışında işlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçlarında Türk adli makamları da yetkilidir. O nedenle Fransa'da yayınlanan bir dergide Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve iftira niteliğindeki açıklamalar nedeniyle suç duyurunda bulunduk" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA