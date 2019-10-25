Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız dergiye dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız dergiye dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

25.10.2019 11:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız dergiye dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Yurt dışında işlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçlarında Türk adli makamları da yetkilidir. O nedenle Fransa'da yayınlanan bir dergide Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve iftira niteliğindeki açıklamalar nedeniyle suç duyurunda bulunduk" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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