Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'nın seyahat uyarısına ilişkin açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'nın seyahat uyarısına ilişkin açıklama

28.10.2020 14:12 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'nın seyahat uyarısına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fransa'nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz ve bunlara karşı da mukabil adımları da biz atarız. Türkiye bir kabile devleti değil. Hele hele bu Macron gibilerin baktığı, tanıdığı bir devlet değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fransa'nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz ve bunlara karşı da mukabil adımları da biz atarız. Türkiye bir kabile devleti değil. Hele hele bu Macron gibilerin baktığı, tanıdığı bir devlet değil" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulunmasına yönelik soruya, "Şu anda kendi büyükelçimize orayla ilgili bir hukuki süreç var. Buradaki ayağı var oradaki ayağı var. Bu süreci başlatıyoruz. Fransa'nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz ve bunlara karşı da mukabil adımları da biz atarız. Türkiye bir kabile devleti değil. Hele hele bu Macron gibilerin baktığı, tanıdığı bir devlet değil" cevabını verdi.

Bir gazetecinin "Yeni bir sınır ötesi harekat hazırlığı mı var?" sorusuna ise Erdoğan, şu cevabı verdi:

"Biz zaten sınır ötesindeyiz. Şu anda Barış Pınarı'nda, Zeytin Dalı'nda bütün oralarda her an varız ve şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."

Askıda ekmek tartışmalarına ilişkin soru üzerine de Erdoğan, "Böyle bir şey var mı Türkiye'de. Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı? İnanıyor musunuz buna? Bugün Türkiye her şeyiyle, asgari ücretiyle, maaşıyla çok çok ülkeleri geride bırakmış bir Türkiye var. Büyüme oranına bakıyorsun şu anda dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF'nin, OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke konumundayız ama bunlar hesap kitap bilmiyorlar" diye konuştu. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'nın seyahat uyarısına ilişkin açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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