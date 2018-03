Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Tepki (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçen hafta Macron'un kendisiyle görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söyleyince de kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Çünkü, bizim silahlı kuvvetlerimizi, bizi kalkıp da asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 800'e ulaştığını kaydetti. Afrin'de, Raco ve Cinderes gibi önemli tahkimat noktalarının ardından Afrin şehir merkezinin de ele geçirilmesiyle operasyonun amaçlarına büyük ölçüde ulaşıldığını söyleyen Erdoğan, "Şimdi, Tel Rıfat başta olmak üzere çevredeki diğer bölgelerin kontrolünü sağlamak üzere harekata devam ediyoruz. Bu arada, Menbiç'te dahil olmak üzere Suriye'nin diğer bölgelerindeki terörist unsurlara yönelik planlamalarımız da sürüyor. Aynı şekilde İdlib'i güvenli hale getirmeye yönelik faaliyetlere verdiğimiz katkıyı da devam ettiriyoruz. Şu ana kadar 12 gözlem noktasından 7'si bizim kontrolümüzde. Bununla sınır bölgelerini bu 12 gözlem noktasıyla kontrole alıyoruz. Şimdi 7'si tamamıyla bizim kontrolümüzde ve oralardan sınır bölgelerini kontrol ediyoruz. Diğerlerini de çok yakında faaliyete geçireceğiz. Böylece Doğu Guta, Halep, Rakka benzeri facialardan birinin de İdlib'te yaşanmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Menbiç'te geçmişte bize verilen çok açık sözler, taahhütler, beyanlar var. Biz oralardan hareketle bu konuşmaları, bu görüşmeleri yapıyoruz. Sıradan duyduğumuz laflarla hareket etmiyoruz" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Obama'dan tutun bugüne kadar, Sayın Obama'nın bizzat bana verdiği söz var. Neydi o söz; YPG'yi, PYD'yi biz Fırat'ın doğusuna göndereceğiz ve buraya da Menbiç'in kendi halkını alacağız. Kim onlar? Araplar. Oralarda yüzde 90 Arap dostlarımız yaşıyor. YPG'nin, PYD'nin orada yeri yok. Ama bunlar tam aksine onları doldurarak oranın yerli halkını Menbiç'ten çıkarttılar. Biz diyoruz ki; bunu tekrar geri döndürün. Aynı şeyi Tillerson'a da söyledim. Onun teklifi daha farklıydı. Kuzey sizde, güney bizde olsun. Bende dedim ki niye sizde, bizde olsun. Buranın sahipleri belli. Araplar. Tamamen onlara bırakılsın, teslim edelim. Biz belli bir süre burada bir güvenlik oluşturalım. Bunu birlikte yapalım, ondan sonra biz çekilelim, sistemi oluşturalım, burayı gerçek sahiplerine bırakalım dedim. Ona da sessiz kaldı ve o şekilde yol devam ediyor. Her şeye rağmen gecikmeyle de olsa biz bunların yerine getirilmesini bekliyoruz."

Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Haseke gibi Irak sınırına doğru olan bölgelerin de terörden temizlenmesi için gerekli hazırlıklara başlandığını belirten Erdoğan, "Buralar bizim için her an bir tehdit unsurudur. Sınırlarımızda bu unsurların bulunmasına tahammül edemeyiz. Bakarsınız, bugün değil yarın bakarsınız her an bunlar taciz atışlarına başlayabilirler. Bunlara fırsat veremeyiz. Elbette müttefikimiz olan ülkelerin askerlerine zarar vermek gibi bir niyetimiz yok. Buralarda teröristlerin ellerini kollarını sallayarak dolaşmalarına müsaade edemeyiz. Tespit ettiğimiz her teröristi etkisiz hale getirmek bizim milletimize karşı bir sorumluluğumuzdur. A'dan Z'ye hükümetimiz, silahlı kuvvetleriyle, güvenlik güçleriyle bunu yapmak zorundadır. Yapmazsak bunu milletimize anlatamayız. Aynı şekilde Irak'ta da bölücü terör örgütünü üstlendiği yerlerden çıkartmak ve faaliyetlerini tamamen sona erdirme kararlılığındayız" açıklamasını yaptı.

"Irak ile birlikte çalışmaya hazırız"

Sincar'ın Kandil'in bir alternatifi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bizim için Kandil neyse Sincar'da odur. Sincar terör örgütlerinden temizlenene kadar bu devam edecek. Bir gece ansızın oraya da gidebiliriz. Böyle tarih vererek bu işler olmaz. Anında. Irak hükümeti, kendilerine söylüyoruz; eğer bu işi yapacaksınız yapın, yapmayacaksanız bırakın biz yapalım. Onlar da taahhüdünü verdiler. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin Irak topraklarında sona erdirilmesi hem bizim hem de Bağdat hükümetinin ortak sorunudur. Arzu ederlerse Irak'la bu konuda birlikte çalışmaya da hazırız. Güney sınırlarımızla ilgili tüm kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdiğimize inanıyorum. PKK ile PYD'yi aynı görmeyen, DEAŞ ile mücadeleyle YPG'yle mücadeleyi eşdeğer tutmayan tüm yaklaşımlara kapımız kapalıdır. İster Suriye'de, ister Irak'ta olsun terör örgütünün harf oyunlarıyla ismini değiştirerek oynadığı oyuna katılmak isteyenler kendileri bilirler. Ha Ali ha Veli. Bizim için değişmez. Bunların hepsinin de aynı yılanın yavruları olduğunu biliyoruz. İsteyen herkese belgeleriyle, video kayıtlarıyla, fotoğraflarıyla gösteriyoruz ama inanmıyorlar. İnanmıyorsan yoluna devam. Biz teröristlere isim koymakla değil, onları ortadan kaldırmakla meşgulüz" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un terör örgütü YPG ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösteren Erdoğan, "Son dönemde özellikle Fransa'nın bu konudaki yanlış bulduğumuz ve yanılgılardan kaynaklı umduğumuz tavrından üzüntü duyuyoruz. Geçen hafta Macron'un kendisiyle görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söyleyince de kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Çünkü, bizim silahlı kuvvetlerimizi, bizi kalkıp da asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil. Eskiden beri ülkelerinde serbestçe faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarını dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar, bunun Türkiye'ye karşı husumet ifadesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir. Aynı terörist grubunun bir kısmı ise daha bu sabah yol yapım çalışması yapan işçilerin emniyetini sağlamakla görevli güvenlik güçlerimize saldırmışlardır. Saldırıda 6 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 4 askerimiz ve 3 güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Dünyanın neresinde yol yapan işçilere, hasta taşıyan ambulanslara, eğitim veren öğretmenlere saldıran bir terör örgütü vardır. Türkiye'dekiyle, Suriye'dekiyle, Irak'takiyle hepsi de aynı olan bu terör örgütü böylesine alçak bir yapıdır. Neymiş; o terör örgütü değilmiş. Ey Batı; SDG dediğiniz Suriye Demokratik Güçleri, bu terör örgütünün aynısıdır. Bunlarla siz bizi aldatmaya çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın, biz bunların hepsinin temelini biliriz, hücrelerini okuruz. Dolayısıyla bunları bizlere yutturamazsınız. Bunların adresine varana kadar hepsinin künyesi bizde var. 24 saatte bir ismini değiştirseniz biz bunları tanırız. Bizde çok bunların tanımını yapan ifadeler varda onları böyle bir resmi toplantıda kullanmak işime gelmez. İkili olarak karşı karşıya otursak ona da anlatırım" dedi. - ANKARA