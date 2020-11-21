Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması

21.11.2020 18:07 | Son Güncelleme: 21.11.2020 18:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi. G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir. Türkiye, Dünya Ticaret Örgütünün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından yanadır. Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız." dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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