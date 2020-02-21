Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

21.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " "Bu akşam saat 18.00 gibi sayın Putin ile telefon görüşmem olacak. İdlib'de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi.Çok sayıda araç gereç imha edildi. 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü, 2 dorçkalı pikap imha edildi. Orada mücadele kararlılıkla devam ediyor. Hafter bizim için muhatap değildir. Hafter orada maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayri meşru" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA