Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " "Bu akşam saat 18.00 gibi sayın Putin ile telefon görüşmem olacak.

21.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı , " "Bu akşam saat 18.00 gibi sayın Putin ile telefon görüşmem olacak. 'de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi.Çok sayıda araç gereç imha edildi. 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü, 2 dorçkalı pikap imha edildi. Orada mücadele kararlılıkla devam ediyor. Hafter bizim için muhatap değildir. Hafter orada maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayri meşru" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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