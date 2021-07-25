Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'i mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'ı telefonda tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'i mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'ı telefonda tebrik etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu ilk maçında, son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kutladı. Maçı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan Ay-Yıldızlıların kaptanı Eda Erdem Dündar ile görüşen Erdoğan, tüm takımı tebrik ettiğini belirterek başarılarının devamını diledi. Kaptan Eda da Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat şampiyonu Çin'i parkeden silen Filenin Sultanları'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat şampiyonu Çin'i parkeden silen Filenin Sultanları'nı tebrik etti

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