Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

08.09.2019 23:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları."

(İHA)

Kaynak: İHA
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