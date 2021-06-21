Cumhurbaşkanı Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını kutladı
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

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