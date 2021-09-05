Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Filenin Efeleri"ne tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Filenin Efeleri"ne tebrik telefonu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan, karşılaşmanın ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ile telefonda görüştü.

Kalan karşılaşmalar hakkında Özbey'den bilgi alan Erdoğan, "Çok iyiler, smaçlar falan o biçim. Efe'yi de hakikaten iftiharla seyrettim." dedi.

Ramazan Efe Mandıracı'nın Boşnak olup olmadığını soran Erdoğan'a başantrenör Özbey, "Boşnak göçmeni ama ailesi İzmir'de yaşıyor. Arkas'ta oynuyor ve çok yetenekli." cevabını verdi.

Efe'yi gözlerinden öptüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Çok selam söyle. İnşallah başarılar diliyorum. Bütün arkadaşlara selamlar." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde ayrıca Erdoğan'ın aracında A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynadığı maçı izlediği de görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filenin Efeleri'ne tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filenin Efeleri'ne tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filenin Efeleri'ne tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filenin Efeleri'ne tebrik telefonu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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