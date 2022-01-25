Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine başsağlığı telefonu - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine başsağlığı telefonu
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fatma Girik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Fatma Girik, Mevla, Politika, Haber

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