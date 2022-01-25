Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fatma Girik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.