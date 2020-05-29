Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Fatih Sondaj Gemisi" paylaşımı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Fatih Sondaj Gemisi" paylaşımı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'dan Karadeniz'e uğurlanan "Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih" için Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
29.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:14

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'dan Karadeniz'e uğurlanan "Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih" için Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Fatih Sondaj Gemimiz, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü olan bu anlamlı günde Boğaz'ı geçerek yeni sondajlar için Karadeniz'e yol aldı. Rabbim'den hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan grafikte ise Erdoğan'ın, "Ülkemizin menfaatlerini sadece 780 bin kilometre kare vatan toprağında değil, üç tarafımızda çevrili olan Mavi Vatan hattında da gözetiyor, koruyoruz. Fatih Sondaj Gemimize bu anlamlı günde başlayan görev yolculuğunda Rabbim'den muvaffakiyeler diliyorum." sözleri yer aldı.

Fatih gemisinin, Ayasofya kadrajında çekilmiş fotoğrafının yer aldığı grafikte gemiye ilişkin teknik bilgiler de paylaşıldı.

229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki geminin, 12 bin metre sondaj derinliğine sahip olduğu belirtildi.

Ayrıca 6. nesil üst düzey teknolojisi ve aktif konumlandırma sistemine sahip olan gemide 200'den fazla personelin görev yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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