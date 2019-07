Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu bile yeterli değil (2)

HASAT ŞENLİĞİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına başkanlık yapmasının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Polatlı'nın Yunak mevkiinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) çiftliğinde düzenlediği hasat şenliğine katıldı. Alana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, biçerdöverle buğday hasadı yaptı, elektrikli traktör kullandı. Programda Erdoğan'dan önce konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımı ve ormanı teknolojiyle buluşturduklarını belirterek, "Mazot maliyetlerini yüzde 80'den fazla düşürecek yazılımı ve tasarımı milli elektrikli traktörümüz akıllı küpe sistemiz milli ve yerli üretim projeleri bugün görücüye çıktı toprağın emekle emeğin bereketle kavuştuğu bugünde çiftçimizin, üreticimizin mazot derdi, elektrikli traktörle tarihe karışıyor" dedi.

'YAĞLI TOHUM DESTEĞİ KURBAN BAYRAMINDAN ÖNCE ÖDENECEK'

Pakdemirli'nin ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasadın çiftçini bir yıllık emeğinin semeresini topladığı bir bayram olduğuna dikkat çekti. Çiftçilerin bugün sadece tarladaki ürünün hasadını yapmadığını, her anı sabırla geçilen bir senelik çalışmanın karşılığını aldığını ifade etti. Programda Türkiye'nin ilk yerli üretim elektrikli traktörünün tanıtımını ve deneme sürüşünü yaptığını söyleyen Erdoğan, "45 dakika şarj süresiyle 7 saat aralıksız çalışabilen ve 105 beygire sahip traktörümüz inşallah seri üretime hazır. Ses yok, gürültü yok, yüzde 95'e varan yakıt tasarrufu sağlayan traktörün bu özelliğiyle çiftçilerimizin maliyetlerini düşüreceğine inanıyorum. Bu projenin hayata geçmesinde emeği olan herkesi buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Bu arada bir müjdeyi daha veriyorum o da şu; yağlı tohum ve hububatta bekleyen ödemeleri olan üreticilerimize müjde veriyorum. Yağlı tohum ve hububatta bekleyen bir milyar 200 milyon lira desteği kurban bayramından önce ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'96 DEKAR AÇIK ALANDA CİDDİ HASAR OLUŞTU'

Geçen hafta Düzce'de yaşanman sele değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Valilik, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, hepsi birlikte kurum kuruluşlarımız orada çalışmalarını sürdürdüler. AFAD ve Düzce Valiliği koordinasyonunda selin geride bıraktığı enkazı kaldırırken, diğer taraftan zarar tespit çalışmalarına başladık. Şu ana kadar 51 köy ve mahallede bin 899 üreticiye ait, 96 dekar açık alanda ciddi hasar oluştu. Bilhassa Düzce merkez, Akçakoca, Cumayeri Gümüşova, Gölyaka'daki üreticiler selden olumsuz etkilendi. Heyelan ve sel sebebiyle yaşanan afetler, Tarım Sigortaları Kanunu kapsamındadır. Tarım sigortası bulunan üretici zararları bu kapsamda karşılanacaktır. Felaketi yaşayan bölgeyle ilgili 'Genel Hayata Etkililik' kararı aldık. Böylece bürokratik engellere takılmadan, hem zarar tespit çalışmalarının kısa sürede yapılmasını, hem de bölgeye yönelik yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyoruz. Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde de ilgili birimlerimiz, sahadaki çalışmaları çok yakından takip ediyor. Devlet olarak, Düzceli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da gerekeni yapacağız."

'120 MİLYAR LİRA TUTARINDA TARIMSAL DESTEK VERDİK'

Erdoğan, birçok ülkenin gıda güvenliği ile milli güvenlikleri arasında bağ kurduğunun altını çizerek, "Artık devletler tarımı tıpkı savunma, haberleşme, enerji gibi milli güvenliklerinin yapıtaşlarından biri olarak görüyor. Türkiye olarak bizim için de durum farklı değil. Gıda güvenliğini garanti altına almak, ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir. Bizim nazarımızda iç tüketimimiz için, buğdayı dışarıdan satın almakla, silahı satın almak arasında temelde farklılık yoktur. Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlılık en az savunma sanayiinde dışa bağımlılık kadar tehlikeli ve riskli bir durumdur. Tarımsal üretimi, ekonomik boyutun ötesinde stratejik sektör olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla son 17 yıldır özel önem ve öncelik verdiğimiz alanların başına tarım ve hayvancılığı koyduk. Çiftçilerimize bugüne kadar toplamda, bak Bay Kemal dikkat et, böyle yalanla dalanla bu iş yürümez. Burada resmi rakamları veriyorum. Bizler 120 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Türkiye'nin üretim kapasitesini artırmak tarım alanındaki potansiyelini harekete geçirmek için emek sarf ettik. Emeklerimizin karşılığını da pek çok alanda almayı başardık. Artık traktörlerimiz var, biçerdöverlerimiz var, hamdolsun balya, balya otumuzu da teknolojiyle hallediyoruz. Tarım sektörümüzü yılların ihmalinden kurtararak dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarışır hale getirdik" şeklinde konuştu.

'2018'DE TARIMDA DIŞ TİCARET FAZLASI YAKLAŞIK 5 MİLYAR DOLAR'

Yalanla değil, rakamla ve karşılaştırmayla konuşmayı sevdiğini belirten Erdoğan, "Burada sizlerle, bilhassa ihracatçılarımızın mevsim şartları dolayısıyla satın aldığı bir iki tarım ürünü üzerinden Türk tarımını eleştirenlere rakamlarla cevap vermek istiyorum. 2002'de yaklaşık 37 milyar olan tarımsal GSYH'miz 2018'de 213,4 milyar lira oldu. Tarımsal hasılada dünyada yedinci Avrupa'da ise birinci sıradayız Bay Kemal. 2018 yılında sebze ürünlerinde üretimin talebi karşılama oranı yüzde 106,6'ya çıktı. Meyve ürünlerinin tamamına yakınında kendimize yeter durumdayız. CHP Genel Başkanı Bay Kemal'in sürekli diline doladığı buğday meselesinde, bak şu rakama dikkat et, 2002'de üretimimiz iç talebi karşılamazken, şimdi yüzde 112 gibi bir oranı yakaladı. 2002'de sadece 3,7 milyar dolar olan tarımsal ürün ihracatımızı yaklaşık 4 kat artırarak, 2018'de yaklaşık 18 milyar dolara çıkardık. Ah Bay Kemal ah, bu iş öyle yalanla dolanla olmaz. 2018'de tarımda dış ticaret fazlası yaklaşık 5 milyar dolar gibi çok önemli rakama ulaştı" açıklamasında bulundu.

'TARIMDA ANA GİRDİLERDEN BİRİSİ TOHUMDUR'

Dünyada organik tarıma ilginin arttığını belirten Erdoğan, "Göreve geldiğimiz andan itibaren organik tarım ve tohum üretimine öncelik verdik. 2002'de sadece 150 organik ürünümüz varken, 2018 itibariyle bu sayıyı 213'e ulaştırdık. Üretim miktarı açısından baktığımızda, organik üretim 2002'den günümüze yüzde 665 artarak, 2 milyon 372 bin tona yükseldi. Bu ürünleri aynı zamanda yurtdışına pazarlayarak 2018'de 361 milyon dolar gelir elde ettik. Diğer önemli konu ise sertifikalı tohum üretimidir. Tarımda ana girdilerden birisi tohumdur. Tohum aynı zamanda gıda kalitesinin başlangıç noktasıdır. Ne kadar kaliteli tohumunuz varsa, gıdanız da o derece sağlıklı olur. 2002 yılında 145 bin ton olan tohum üretim miktarı 2018'de bir milyon tonu aştı" dedi.

'GENÇLERİMİZİN TARIMA İLGİSİNİ ARTIRMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzde gençlerin tarımdan-üretimden ziyade, sabah 8 akşam 5 çalışabilecekleri masa başı işleri tercih ettiklerini ifade ederek, "Oysa kışın toprağa atılan tohumun, baharla beraber serpilip büyümesini görmenin mutluluğunu başka hiçbir şeyde bulamazsınız. Hayatta konfordan ziyade üretmenin, yetiştirmenin, toprakla, tabiatla hemhal olmanın sevincini aramak gerekir. Gençlerimizin tarıma olan ilgisini artırmak bu açıdan çok önemli" diye konuştu.

'BİZ KAVGANIN, GERİLİMİN KESİNLİKLE YANINDA DEĞİLİZ'

Yalanların, çarpıtmaların kimseye fayda sağlayamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, her zaman tekliflere, yeni tekliflere, yeni yöntemlere açık bir kadro olduk. Ülkenin ve milletin menfaatine olduğu müddetçe, teklifi getirenin kimliğiyle, siyasi görüşüyle asla ilgilenmedik. Bugün de özellikle tarım şurasının hazırlık çalışmalarında ülkemiz tarımızı ilerletecek, Türkiye'nin gıda güvenliğini tahkim edecek her türlü öneriye açığız. Biz kavganın, gerilimin kesinlikle yanında değiliz. Türkiye'ye hizmet etmenin, milleti hayalleriyle buluşturmanın peşindeyiz. Biz çiftçilerimize en güzel imkanları sunmanın mücadelesini veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇİFTÇİM FAİZ BELASI ALTINDA EZİLMEYECEK'

TCMB'nin faiz indirimini anımsatan Erdoğan, "Daha düşecek, yılsonuna kadar daha da düşecek. Benim çiftçim, yatırımcım, girişimcim bu faiz belası altında ezilmeyecek. Yatırım artacak, istihdam artacak, üretim artacak, rekabet gücü artacak ve böylece Türkiye büyümeye devam edecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA