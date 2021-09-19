Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Ortada suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz (1)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat konusunda "Ortada suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz" dedi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı günü Amerika'da BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne...
Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya sürprizi! Alan bir anda o şarkıyla inledi