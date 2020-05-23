Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlere mektup DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak Düzce'de bulunan evlere mektup gönderdi.

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak Düzce'de bulunan evlere mektup gönderdi. Mektup da Korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda anlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeni ile 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak Düzce'de bulunan evlere mektup gönderdi. Düzce genelinde bir çok evlerin posta kutularına konulan mektupta Korona virüs ile mücadele de yapılan çalışmaları anlatan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutlamayı ihmal etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlama kapsamında sokağa çıkmayarak bu süreçten alın akıyla çıkılacağını hatırlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA