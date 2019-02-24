Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ev Ziyareti
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eve gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sakinleri ile sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve misafirlerden detaylar Kahve ikramı HATAY - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da AK Parti mitinginin ardından bir vatandaşın evini ziyaret etti.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eve gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sakinleri ile sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve misafirlerden detaylar
Kahve ikramı HATAY - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da AK Parti mitinginin ardından bir vatandaşın evini ziyaret etti.
Kaynak: AA