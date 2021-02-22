Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti

22.02.2021 18:20 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de gerçekleştirdiği bir dizi açılış ve temel atma programından sonra esnafı da ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de gerçekleştirdiği bir dizi açılış ve temel atma programından sonra esnafı da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de 'Deprem Konutları Temel Atma' ve 'Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılışını yaptıktan sonra çevrede bulunan bir çorbacıya gitti. Burada bir süre kalan Erdoğan, çıkışta kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak 'Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' konulu konferansa katılmak için yola çıktı.


- İzmir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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